مضاد للمسيرات.. القوات البحرية الصينية تختبر نظاما جديدا للدفاع الجوي

05:55 ص 06/05/2026

نفذت القوات البحرية الصينية، اليوم الأربعاء، تجربة لنظام جديد للدفاع الجوي مضاد للطائرات المسيرة.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن التجارب جرت بنجاح في خليج بوهاي، إذ اعترض النظام عدة طائرات مسيرة كانت تنفذ هجمات على ارتفاعات منخفضة وفي ظروف مشابهة لواقع العمليات القتالية.

وأضافت أن نظام الأسلحة يتطابق مع كافة المعايير المطلوبة، ما يعطي الضوء الأخضر للإنتاج المتسلسل لتلك الأنظمة ونشرها، وفقا لروسيا اليوم.

