وأضاف ترامب، في تصريحات لشبكة ABC News اليوم الإثنين، أن الهجمات الإيرانية "ليست إطلاق نار كثيف"، ولم تصل إلى حد القول بأن وقف إطلاق النار قد تم انتهاكه.

وأكد ترامب، أن معظم المسيرات والصواريخ الإيرانية التي أطلقت على الإمارات أسقطتها الدفاعات الجوية.

وأشار ترامب إلى أنه لم تكن هناك مرافقة بحرية للسفينة الكورية الجنوبية عندما تعرضت لإطلاق النار، موضحًا أنه "ليس لدى إيران بحرية ولا قوات جوية ولا رادارات ولا قادة، ونحن نبلي بلاءً حسنًا".