إعلان

ترامب: الهجمات الإيرانية على الإمارات لا ترقى لانتهاك وقف إطلاق النار

كتب : وكالات

11:11 م 04/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الهجمات الإيرانية على الإمارات العربية المتحدة لم تصل إلى حد القول بأن وقف إطلاق النار قد تم انتهاكه.

وأضاف ترامب، في تصريحات لشبكة ABC News اليوم الإثنين، أن الهجمات الإيرانية "ليست إطلاق نار كثيف"، ولم تصل إلى حد القول بأن وقف إطلاق النار قد تم انتهاكه.

ورد ترامب على سؤال حول ما إذا كان قد تم انتهاك وقف إطلاق النار، قائلا: "لم يكن إطلاق نار كثيفًا كما تعلمون".

وأكد ترامب، أن معظم المسيرات والصواريخ الإيرانية التي أطلقت على الإمارات أسقطتها الدفاعات الجوية.

وأشار ترامب إلى أنه لم تكن هناك مرافقة بحرية للسفينة الكورية الجنوبية عندما تعرضت لإطلاق النار، موضحًا أنه "ليس لدى إيران بحرية ولا قوات جوية ولا رادارات ولا قادة، ونحن نبلي بلاءً حسنًا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب الإمارات الهجمات الإيرانية إيران وأمريكا الدفاع الإماراتية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي حقيقة مطالبة اللاعبين بصرف مستحقاتهم
رياضة محلية

مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي حقيقة مطالبة اللاعبين بصرف مستحقاتهم
خروج جرار قطار بضائع عن القضبان أمام مزلقان الشاملة ببني سويف (صور)
أخبار المحافظات

خروج جرار قطار بضائع عن القضبان أمام مزلقان الشاملة ببني سويف (صور)
مشكلات صحية وأزمات مادية لهؤلاء الأبراج في مايو.. هل أنت منهم؟
علاقات

مشكلات صحية وأزمات مادية لهؤلاء الأبراج في مايو.. هل أنت منهم؟

قانون الأسرة يحدد 6 أشهر لطلب فسخ عقد الزواج.. وفقيه لـ"مصراوي": لا يجوز
أخبار مصر

قانون الأسرة يحدد 6 أشهر لطلب فسخ عقد الزواج.. وفقيه لـ"مصراوي": لا يجوز
مشاهد صادمة.. "تسونامي أمطار" يغرق مدينة أسترالية (فيديو)
علاقات

مشاهد صادمة.. "تسونامي أمطار" يغرق مدينة أسترالية (فيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مشروع قانون الأسرة الجديد.. مفاجآت ومواد تُطرح لأول مرة وردود الفعل (تغطية خاصة)