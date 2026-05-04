أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعاملها حاليًا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وقالت الوزارة الإماراتية في بيان اليوم الإثنين، إنه تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأكدت وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية مع الصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة.