وزارة الدفاع الإماراتية تعلن التعامل مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من إيران

كتب : وكالات

08:53 م 04/05/2026

طائرة مسيرة - ارشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعاملها حاليًا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وقالت الوزارة الإماراتية في بيان اليوم الإثنين، إنه تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأكدت وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية مع الصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة.

الإمارات العدوان الإيراني الهجمات الإيرانية إيران وأمريكا

