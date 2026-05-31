أفادت شبكة "سي بي إس" الأمريكية عن مصدر مطلعة على المفاوضات الإيرانية الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى تعديلات على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن.

وأكدت المصادر الأمريكية، أن التعديلات التي أجريت صباح اليوم الأحد كانت جوهرية إلى حد ما لكن تفاصيلها لم تكن متاحة على الفور، مشيرة إلى أن الوسطاء يواصلون مناقشة مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا.

وأشارت المصادر إلى أن المقترح المعدل تم إرساله إلى إلى طهران للموافقة عليه، ولكن لم يصدر أي رد حتى الآن.

ونقلت "سي بي إس" عن مصدر أمريكي، أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي موعد نهائي أو مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق بشأن إيران.

ولفت مسؤولين أمريكيون إلى أن ترامب أصر على صياغة أكثر تشددا بشأن التزامات إيران النووية وتعهداتها بإعادة فتح مضيق هرمز.

وأكد المسؤولين، أن ترمب أعرب عن قلقه بشأن حجم المكاسب المالية التي قد تحصل عليها إيران في إطار الاتفاق المقترح الذي تم تداوله ذهابًا وإيابًا بين باكستان وطهران عبر الوسطاء.

ومن جانبها، كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، عن تفاصيل أولية لمسودة مذكرة التفاهم "غير رسمية" بين إيران وأمريكا.

ووفقًا للتلفزيون الإيراني، تتضمن مذكرة التفاهم شروطا حاسمة من جانب إيران تتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز والإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة.

وأكد التلفزيون الإيراني، أن مذكرة التفاهم المقترحة ترتكز على محورين أساسيين، الأول يخص تحديد قواعد العبور في مضيق هرمز، والثاني يتعلق بآلية الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية.

اقرأ أيضًا:

قواعد عبور هرمز.. تفاصيل مسودة تفاهم "غير رسمية" بين إيران وأمريكا