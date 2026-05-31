ترامب عن مفاوضات إيران: نحصل ببطء على ما نريده وأنا لست مستعجلًا

كتب : محمد جعفر

11:00 ص 31/05/2026

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكداً أن المفاوضات الجارية تسير في الاتجاه الذي تريده واشنطن، وأضاف: "نحن نحصل ببطء على ما نريده، إنهم مفاوضون أقوياء جدًا، والأمر يستغرق وقتًا طويلًا، أنا لست مستعجلًا عندما تستعجل فلن تحصل على اتفاق جيد وببطء ولكن بثبات، أعتقد أننا نحقق ما نريده، وإذا لم نحصل على ما نريد، فسننهي الأمر بطريقة مختلفة".

الخيار العسكري ما زال مطروحاً

وخلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" بُثت الأحد من البيت الأبيض، أوضح ترامب أن إدارته تعمل على إبرام "صفقة رائعة" مع إيران، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن البديل العسكري لا يزال متاحاً إذا لم تنجح المفاوضات، وأضاف أن الولايات المتحدة ستعود إلى الخيار العسكري إذا تعذر التوصل إلى اتفاق يحقق مصالحها وأهدافها الاستراتيجية.

منع إيران من امتلاك السلاح النووي

وأكد الرئيس الأمريكي أن الهدف الأساسي لواشنطن يتمثل في ضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، مشيراً إلى أن هذا الشرط يمثل الضمان الرئيسي لأي اتفاق محتمل، وذكر أن طهران وافقت على هذا المبدأ، معتبراً أن نجاح المفاوضات سيشكل خطوة مهمة نحو استقرار المنطقة وخفض التوترات القائمة.
وأشار ترامب إلى أن توقيع الاتفاق سيفتح المجال أمام إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة حققت تفوقاً عسكرياً خلال المواجهة الأخيرة مع إيران، وقال إن بلاده "هزمت الجيش الإيراني عملياً"، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الحل الدبلوماسي يظل الخيار المفضل لديه إذا أمكن الوصول إلى اتفاق يضمن المصالح الأمريكية.


