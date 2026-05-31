قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن الرئيس دونالد ترامب طلب إجراء تعديلات عدة على الاتفاق الذي توصل إليه مبعوثوه مع نظرائهم الإيرانيين، تشمل الملف النووي ومضيق هرمز.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي رفيع ومصدر مطلع، أن ترامب طلب إجراء تعديلات عدة على الاتفاق الذي توصل إليه مبعوثوه مع نظرائهم الإيرانيين، خلال اجتماع عقد في غرفة العمليات "Situation Room" يوم الجمعة.

ويريد ترامب إبرام الاتفاق ويتوقع الانتهاء منه قريبا، لكنه حريص على تعزيز عدة بنود يعتبرها مهمة بالنسبة له، ولا سيما ما يتعلق بالمواد النووية الإيرانية، وفقا لمسؤولين أمريكيين.

ولفت الموقع إلى أن طلب ترامب هذا، أدى إلى إطلاق جولة جديدة من الأخذ والرد بين الطرفين قد تستمر عدة أيام، بحسب المصدرين، طلب ترامب من فريقه إدخال تعديلات على مسودة الاتفاق، وتحديدا على البنود المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: "الأمر يتعلق بمزيد من التفاصيل بشأن كيفية حصول الولايات المتحدة على هذه المواد النووية وتوقيت ذلك"، في إشارة إلى اليورانيوم المخصب.

وأضاف المصدر الثاني، أن ترامب يريد أيضا تعديل بعض الصياغات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز.

من جهته، قال المسؤول الأمريكي، إن ترامب أُبلغ بأن الإيرانيين سيحتاجون إلى نحو 3 أيام للرد على هذه التعديلات.

وأضاف المسؤول مازحا: "إنهم حرفيا في كهوف ولا يستخدمون البريد الإلكتروني".

وتابع:"سيكون هناك اتفاق أما توقيت إبرامه فسنرى نحن مستعدون للانتظار حتى يحصل الرئيس على ما طلبه قد يستغرق الأمر أسبوعا، وقد يكون أقل من ذلك أو أكثر ومع بداية الأسبوع المقبل نأمل أن يكون لدينا شيء جاهز".

وكان الرئيس الأمريكي قال اليوم، إنه يحصل على ما يريده من إيران بثبات وبطء، مهددا في المقابل بأنه إذا لم يحصل على اتفاق منصف للولايات المتحدة، فسوف يلجأ مجددا إلى وزارة الحرب، في إشارة إلى تجدد الحرب، وفقا لروسيا اليوم.