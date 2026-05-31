أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السيطرة على قلعة "الشقيف" التاريخية في جنوب لبنان، معتبرا أنها تُمثّل خطوة ميدانية بارزة لجيش الاحتلال، وسط تصاعد حدة التوترات العسكرية على جبهات مختلفة.

وضمن السياق الميداني المتصاعد في المناطق الحدودية، زعم كاتس، أن هذه التحركات العسكرية تحمل رسالة واضحة لمن وصفهم بـ"أعداء إسرائيل"، تُفيد بأنهم سيخسرون مواقعهم وتحركاتهم الاستراتيجية واحدا تلو الآخر في إطار العمليات الجارية.

كاتس يربط العملية بتوجيهات نتنياهو ويزعم حماية بلدات الجليل

وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أوضح كاتس، اليوم الأحد، أن السيطرة على القلعة جاءت بناءً على توجيهات مباشرة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وادعى وزير الدفاع الإسرائيلي، في منشوره، أن قلعة الشقيف تُعد واحدة من أهم النقاط والمواقع الاستراتيجية التي كان يتم الاعتماد عليها، مما يجعل السيطرة عليها خطوة لتأمين وحماية بلدات منطقة الجليل الواقعة شمالي الأراضي المحتلة، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إحكام سيطرته الميدانية الكاملة على قلعة "الشقيف" التاريخية في جنوب لبنان عقب اشتباكات ضارية وغطاء ناري مكثف، لتبدأ بعد ذلك سلسلة من المواقف السياسية المتباهية بهذا التقدم الميداني وسط تصاعد وتيرة المواجهات البرية والغارات الجوية على طول الخط الممتد في القطاعات الحدودية بهدف فرض واقع عسكري جديد على الأرض.

الاحتلال يُصعّد غاراته في لبنان وحزب الله يستهدف تجمعاته

تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في جنوب لبنان، حيث يستهدف القرى والبلدات بسلسلة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي الممنهج وتعمل القوات الإسرائيلية في أماكن تمركزها وتوغلها على تدمير البنى التحتية بشكل كامل.

وفي المقابل، يواصل حزب الله اللبناني خوض اشتباكات ميدانية واستهداف تجمعات ومواقع القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الرشقات الصاروخية المتتالية وتسيير الطائرات المسيّرة الانقضاضية.