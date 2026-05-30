ناقش الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس الحكومة نتائج الاجتماع الذي عقد في واشنطن بمشاركة الوفود العسكرية اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية.

وأوضحت الرئاسة أن الجانبين استعرضا المواقف التي عرضها الوفد اللبناني خلال اللقاء، حيث شدد الجانب اللبناني على أن أولوية المرحلة الحالية تتمثل في تثبيت ووقف إطلاق النار.

كما تناول اللقاء التحضيرات المرتبطة بالجولة المقبلة من المفاوضات المقررة يومي 2 و3 يونيو، في إطار متابعة المسار التفاوضي القائم.

وأكدت الرئاسة اللبنانية أن البحث بين عون ورئيس الحكومة تركز على تقييم نتائج اجتماع واشنطن ومواصلة التنسيق بشأن الخطوات المرتبطة بالجولة المقبلة من المحادثات.