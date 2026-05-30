واشنطن تنهي رسمياً مهام توم باراك كمبعوث خاص إلى سوريا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو انتهاء مهمة السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك بصفته مبعوثاً خاصاً للولايات المتحدة إلى سوريا، مؤكداً أن هذه الخطوة لا تعني خروجه من الملفات الإقليمية التي يتابعها.

وأوضح روبيو، في منشور عبر منصة "إكس"، أن باراك سيواصل أداء مهام قيادية داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع استمرار مشاركته في متابعة الملفين السوري والعراقي.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن توم باراك لعب دوراً مهماً خلال فترة تكليفه، مشيداً بما قدمه من مساهمات وصفها بأنها ذات قيمة كبيرة في خدمة أهداف الولايات المتحدة بالمنطقة.

Ambassador Tom Barrak has played an invaluable role as our Special Envoy to Syria.



While that title is expiring, he will continue to play a leading role for the Trump Administration in both Syria and Iraq, where his expertise, relationships, and understanding of the America… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 29, 2026



وأضاف أن خبرة باراك وعلاقاته الإقليمية الواسعة، إلى جانب معرفته بما وصفه بأجندة "أمريكا أولاً"، ستظل عناصر داعمة لجهود السياسة الأمريكية ومساعيها لتحقيق مكاسب دبلوماسية في الشرق الأوسط.

ولم يكشف روبيو عن طبيعة المسؤوليات الجديدة التي سيتولاها باراك بعد انتهاء مهمته الحالية، كما لم يوضح هوية الشخصية التي ستخلفه في منصب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا خلال المرحلة المقبلة.