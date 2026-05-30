إعلان

واشنطن تنهي رسمياً مهام توم باراك كمبعوث خاص إلى سوريا

كتب : وكالات

02:56 م 30/05/2026

المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو انتهاء مهمة السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك بصفته مبعوثاً خاصاً للولايات المتحدة إلى سوريا، مؤكداً أن هذه الخطوة لا تعني خروجه من الملفات الإقليمية التي يتابعها.
وأوضح روبيو، في منشور عبر منصة "إكس"، أن باراك سيواصل أداء مهام قيادية داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع استمرار مشاركته في متابعة الملفين السوري والعراقي.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن توم باراك لعب دوراً مهماً خلال فترة تكليفه، مشيداً بما قدمه من مساهمات وصفها بأنها ذات قيمة كبيرة في خدمة أهداف الولايات المتحدة بالمنطقة.


وأضاف أن خبرة باراك وعلاقاته الإقليمية الواسعة، إلى جانب معرفته بما وصفه بأجندة "أمريكا أولاً"، ستظل عناصر داعمة لجهود السياسة الأمريكية ومساعيها لتحقيق مكاسب دبلوماسية في الشرق الأوسط.
ولم يكشف روبيو عن طبيعة المسؤوليات الجديدة التي سيتولاها باراك بعد انتهاء مهمته الحالية، كما لم يوضح هوية الشخصية التي ستخلفه في منصب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا خلال المرحلة المقبلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

توم باراك تركيا ماركو روبيو

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تتجاوز 80 مليون جنيه.. تعرف على إيرادات فيلم 7Dogs في شباك التذاكر
سينما

تتجاوز 80 مليون جنيه.. تعرف على إيرادات فيلم 7Dogs في شباك التذاكر

بسبب طليقها.. كيف كشفت "الداخلية" لغز اختفاء سيدة أسيوط في شبرا؟
حوادث وقضايا

بسبب طليقها.. كيف كشفت "الداخلية" لغز اختفاء سيدة أسيوط في شبرا؟
ليست السلطة فقط.. 5 أطعمة تمنحك الشبع وتساعدك على خسارة الوزن
نصائح طبية

ليست السلطة فقط.. 5 أطعمة تمنحك الشبع وتساعدك على خسارة الوزن
إصابة أمريكيين وتدمير طائرتين.. تفاصيل ضربة إيرانية جديدة على قاعدة بالكويت
شئون عربية و دولية

إصابة أمريكيين وتدمير طائرتين.. تفاصيل ضربة إيرانية جديدة على قاعدة بالكويت
في لحظات حاسمة.. الإسعاف المصرية تنقذ طفلًا سودانيًا من الموت اختناقًا
أخبار مصر

في لحظات حاسمة.. الإسعاف المصرية تنقذ طفلًا سودانيًا من الموت اختناقًا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل واقعة "سماعة الغش والملقاط" بحقوق أسيوط.. العميد يكشف كواليس التحقيقات -فيديو
الأرصاد : أجواء حارة على أغلب الأنحاء.. وارتفاع تدريجي خلال الأيام المقبلة