إعلان

حزب الله يعلن قصف كريات شمونة والاحتلال يهدد بالتصعيد

كتب : وكالات

11:21 ص 30/05/2026

حزب الله يعلن قصف كريات شمونة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت التطورات الميدانية على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية تصعيداً جديداً، بعدما أعلن حزب الله تنفيذ هجوم صاروخي على مستوطنة كريات شمونة وكمين استهدف قوة إسرائيلية في جنوب لبنان، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء عدد من القرى الحدودية.

وقال حزب الله إن مقاتليه أطلقوا دفعة صاروخية باتجاه مستوطنة كريات شمونة بعد منتصف الليل، موضحاً أن العملية جاءت رداً على ما وصفه بخروق إسرائيلية في قرى الجنوب اللبناني.

وأضاف الحزب أن عناصره نفذوا مع ساعات الفجر كميناً ضد قوة إسرائيلية حاولت التقدم نحو بلدة الغندورية، حيث جرى استهدافها بعبوات ناسفة أعقبها قصف بالصواريخ.

وفي المقابل، دعا الجيش الإسرائيلي سكان خمس قرى في جنوب لبنان إلى مغادرة مناطقهم والتوجه نحو منطقة شمال الزهراني.

وأكد الجيش في بيان أن هذه الإجراءات تأتي في ظل ما اعتبره خرقاً لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله، مشدداً على أنه سيتعامل مع تلك التطورات بالقوة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حزب الله كريات شمونة الجيش الإسرائيلي لبنان

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

من الإسكندرية لأسيوط.. حملات العيد تضرب المخالفين بالمحافظات وسوهاج تسجل
أخبار المحافظات

من الإسكندرية لأسيوط.. حملات العيد تضرب المخالفين بالمحافظات وسوهاج تسجل
دراسة: دواء تجريبي لالتهاب الكبد "ب" يحقق استجابة لدى 20% من المرضى
نصائح طبية

دراسة: دواء تجريبي لالتهاب الكبد "ب" يحقق استجابة لدى 20% من المرضى
موعد مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال والقنوات الناقلة
ترامب يخرج من غرفة العمليات بلا قرار.. فهل تؤجل الخلافات الأخيرة اتفاق
شئون عربية و دولية

ترامب يخرج من غرفة العمليات بلا قرار.. فهل تؤجل الخلافات الأخيرة اتفاق
إنقاذ رجل بعد أكثر من أسبوع من احتجازه داخل كهف في لاوس "فيديو"
شئون عربية و دولية

إنقاذ رجل بعد أكثر من أسبوع من احتجازه داخل كهف في لاوس "فيديو"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| الذهب يرتفع اليوم في مصر اليوم ببداية تعاملات رابع أيام عيد الأضحى