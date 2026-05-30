حزب الله يعلن قصف كريات شمونة والاحتلال يهدد بالتصعيد

شهدت التطورات الميدانية على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية تصعيداً جديداً، بعدما أعلن حزب الله تنفيذ هجوم صاروخي على مستوطنة كريات شمونة وكمين استهدف قوة إسرائيلية في جنوب لبنان، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء عدد من القرى الحدودية.

وقال حزب الله إن مقاتليه أطلقوا دفعة صاروخية باتجاه مستوطنة كريات شمونة بعد منتصف الليل، موضحاً أن العملية جاءت رداً على ما وصفه بخروق إسرائيلية في قرى الجنوب اللبناني.

وأضاف الحزب أن عناصره نفذوا مع ساعات الفجر كميناً ضد قوة إسرائيلية حاولت التقدم نحو بلدة الغندورية، حيث جرى استهدافها بعبوات ناسفة أعقبها قصف بالصواريخ.

وفي المقابل، دعا الجيش الإسرائيلي سكان خمس قرى في جنوب لبنان إلى مغادرة مناطقهم والتوجه نحو منطقة شمال الزهراني.

وأكد الجيش في بيان أن هذه الإجراءات تأتي في ظل ما اعتبره خرقاً لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله، مشدداً على أنه سيتعامل مع تلك التطورات بالقوة.