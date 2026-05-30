كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور جرى تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحب الحساب قيام الأمن بضبط تشكيل عصابي، يحمل عناصر الجنسية الأجنبية، داخل ورشة نجارة بمدينة دمياط الجديدة، تخصص نشاطهم في تصنيع المواد المخدرة ومحاولة تهريبها خارج البلاد بعد إخفائها داخل ألواح خشبية.

وبالفحص والتدقيق من قبل الأجهزة الأمنية، تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن تماماً، وأن الواقعة برمتها ليس لها أساس من الصحة في الواقع الإخباري أو الأمني.

كشف ملابسات ادعاء ضبط شبكة مخدرات أجنبية في دمياط الجديدة

ونجحت جهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في تحديد هوية صاحب الحساب؛ حيث تبين أنه مالك شركة لصيانة الأجهزة الكهربائية، "له معلومات جنائية"، ومقيم بمحافظة الدقهلية، وعقب تقنين الإجراءات ألقي القبض عليه.

وبمواجهة المتهم، انهار واعترف بإدارته للحساب المذكور، وقيامه ببث مقاطع فيديو وأخبار مفبركة لقصص وحوادث جنائية وهمية، مستغلاً اهتمام مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بها، بقصد رفع معدلات المشاهدة والمتابعة وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة من وراء "اللايكات والترافيك".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

