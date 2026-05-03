مصر تعلن دعمها الكامل للبحرين في حماية أمنها وسيادتها

كتب : أسماء البتاكوشي

04:26 م 03/05/2026

وزارة الخارجية المصرية

أعربت مصر عن تضامنها ودعمها للإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة لحماية أمنها وصون سيادتها واستقرارها.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، وقوفها إلى جانب مملكة البحرين في ما تتخذه من خطوات وإجراءات لمواجهة أي محاولات للمساس بأمنها أو ترويع مواطنيها والمقيمين فيها، مشددة على رفضها القاطع لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للمملكة.

كما جددت القاهرة التأكيد على موقفها الثابت والراسخ بأن أمن واستقرار مملكة البحرين وسائر دول الخليج العربي الشقيقة يمثل امتداداً وجزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

مصر والبحرين دول الخليج التدخلات الخارجية في البحرين

وزير التخطيط: توقعات بارتفاع النفط والغاز وتأثيرات على التضخم
