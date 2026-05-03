أعربت مصر عن تضامنها ودعمها للإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة لحماية أمنها وصون سيادتها واستقرارها.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، وقوفها إلى جانب مملكة البحرين في ما تتخذه من خطوات وإجراءات لمواجهة أي محاولات للمساس بأمنها أو ترويع مواطنيها والمقيمين فيها، مشددة على رفضها القاطع لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للمملكة.

كما جددت القاهرة التأكيد على موقفها الثابت والراسخ بأن أمن واستقرار مملكة البحرين وسائر دول الخليج العربي الشقيقة يمثل امتداداً وجزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.