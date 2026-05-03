أكد سفير إيران لدى باكستان رضا أميري مقدم، أن تحقيق أي انفراجة في المفاوضات بين طهران وواشنطن يعتمد بشكل أساسي على إحداث تغيير ملموس في سلوك الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن أمريكا تُظهر سلوكا "مضطربا وغير مستقر" في تعاملها مع العملية التفاوضية.

الدبلوماسية الإيرانية وسلوك واشنطن

أوضح السفير في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، اليوم الأحد، أن طهران لا تزال متمتعة بـ"العزيمة" لمواصلة نهج الدبلوماسية، مشددا على أن الكرة الآن في الملعب الأمريكي وأن كل النتائج المرجوة ترتبط بمدى استعداد الولايات المتحدة لتعديل سياساتها وتصرفاتها تجاه الملفات العالقة.

وضوح إيراني واضطراب أمريكي

وصف أميري مقدم، النهج الذي تتبعه إيران في المفاوضات بأنه "منطقي وواضح" أمام المجتمع الدولي، في حين اعتبر أن واشنطن تُظهر سلوكا "غير مستقر ومضطربا" في تعاملها مع العملية التفاوضية.

وأشار السفير إلى أن رغبة الجانب الأمريكي في كسر جمود المفاوضات تتطلب أولا تغيير الأساليب الحالية التي تُعيق الوصول إلى نتائج إيجابية، مؤكدا أن الثبات الإيراني يُقابله تذبذب في الموقف الأمريكي يؤخر حسم القضايا الجوهرية.

خطة تفاوضية عبر الوسطاء

كشف السفير الإيراني، عن تقديم طهران خطة تفاوضية جديدة جرى تسليمها إلى المفاوضين الأمريكيين عبر وسطاء خلال الأيام القليلة الماضية.

ولفت أميري مقدم إلى أن هذه المبادرة تعكس رغبة بلاده في تحريك المياه الراكدة وفتح آفاق جديدة للحل السياسي، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الإيرانية المستمرة لإثبات حسن النوايا والبحث عن صيغ تفاهم تضمن حقوقها وتحقق الاستقرار في إطار العملية التفاوضية الجارية.

استمرار الدور الباكستاني في الوساطة

شدد السفير أميري مقدم، من مقر عمله في إسلام آباد، على أن دور باكستان كوسيط في هذه المفاوضات لا يزال "قائما وفعالا"، مؤكدا أنه لا يوجد أي قرار لدى طهران يُشير إلى تغيير طرف الوساطة أو البحث عن بدائل، ومشيرا إلى أن قنوات التواصل عبر الوسطاء والشركاء الإقليميين تظل هي المسار المعتمد لنقل الرسائل وتنسيق المواقف بين طهران وواشنطن في ظل غياب الحوار المباشر بين الطرفين.

ومع استمرار قنوات التواصل غير المباشر، ينتظر الجميع رد الفعل الأمريكي على هذا الموقف الإيراني الواضح. فهل ستتمكن واشنطن من تعديل سلوكها لفتح آفاق جديدة، أم سيظل الجمود سيد الموقف في ظل الاضطراب الأمريكي الذي تتحدث عنه طهران؟