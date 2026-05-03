سفن حربية وطائرة عسكرية صينية حول تايوان.. والأخيرة ترد

03:48 م 03/05/2026

رصدت وزارة الدفاع الوطني التايوانية سبع سفن حربية وثلاث سفن رسمية وطائرة عسكرية واحدة تابعة للصين حول تايوان بين الساعة السادسة صباح أمس السبت والسادسة صباح اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة أن الطائرة المسيرة التابعة لجيش التحرير الشعبي عبرت خط الوسط بمضيق تايوان في منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية للبلاد، حسب موقع تايوان نيوز اليوم الأحد، وردا على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط الصين.

ورصدت وزارة الدفاع الوطني 30 طائرة عسكرية صينية و18 سفينة منذ بداية الشهر الجاري، ومنذ سبتمبر 2020، زادت بكين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي إس آي إس) تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة.

