رئيس إندونيسيا يؤكد على ضرورة منح الشعب الفلسطيني حقه في الحرية والاستقلال

كتب : مصراوي

09:33 م 28/05/2026

برابوو سوبيانتو

باريس (أ ش أ)

أكد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يظل مرهونًا بالتوصل إلى حل الدولتين ومنح الشعب الفلسطيني حقه في الحرية والاستقلال.

وقال الرئيس الإندونيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عُقد اليوم الخميس، في قصر الإليزيه، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن "إندونيسيا تؤكد أنه لا سلام دون حل الدولتين واستقلال فلسطين".

وأضاف سوبيانتو أن "الاستقرار مهم للغاية في الشرق الأوسط، وهو يؤثر على سلاسل الإمداد، وبالتالي فإن تحقيق الاستقرار في المنطقة يمثل مصلحة مشتركة".

وأعرب الرئيس الإندونيسي عن تقديره للدور الفرنسي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قائلاً إن بلاده سعيدة بأن فرنسا من الدول التي تبادر وتدعو العديد من الدول إلى دعم الحل القائم على دولتين، فلسطينية وإسرائيلية، وكذلك دعم استقلال فلسطين.

ولفت إلى أن المباحثات مع الرئيس ماكرون ستؤدي إلى مستقبل مشرق للغاية، مضيفاً "نحن ننظر إلى فرنسا وأوروبا باعتبارهما قوى رئيسية في العالم، ونرغب في تعزيز التعاون في عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد، بما يحقق مزيدًا من المساواة ويدعم السلام العالمي".

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي قد أعلن، خلال المؤتمر الصحفي، ترقية الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا وإندونيسيا، المُقامة منذ عام 2011، إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية الشاملة”.

برابوو سوبيانتو الرئيس الإندونيسي الشرق الأوسط استقلال فلسطين فرنسا وإندونيسيا

