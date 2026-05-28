انقطاع الكهرباء عن مدينة تورينو الإيطالية

شهدت مدينة تورينو الإيطالية انقطاع الكهرباء بعد أيام من موجة حر قياسية.

تأثرت المرافق العامة بأحياء تورينو حيث لم تقتصر الأضرار على المنازل والمتاجر فحسب، بل شملت أيضا إشارات المرور مما تسبب في ازدحام مروري.

وكان الوضع أسوأ في بعض الأحياء مثل كورسو مونكالييري ، حيث انقطعت الكهرباء لأكثر من ست ساعات.

ووصلت درجة الحرارة في تورينو خلال الأيام الماضية إلى 37 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تستمر موجة الحر الشديد.

وأوضحت شركة "إيريتي" هي إحدى الشركات، التي تدير شبكة الكهرباء في تورينو وتقدم خدماتها لنحو 650 ألف مشترك، أن الحمل على شبكة الكهرباء في تورينو زاد بنسبة 30% في أسبوع واحد، وكان ذلك بسبب الاستخدام المكثف لأجهزة تكييف الهواء.