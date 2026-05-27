أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، تفعيل صفارات الإنذار في عدد من بلدات الجليل الأعلى ومحيط كريات شمونة بعد رصد إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حالة من الذعر سادت في مستوطنات المطلة وكريا شمونة والمناطق الحدودية المحيطة، عقب دوي صفارات الإنذار وإطلاق تحذيرات مبكرة للسكان.

وشملت الإنذارات بلدات بيت هليل، دفنا، هغوشريم، كفار بلوم، كفار جلعادي، كفار يوفال، المطلة، المنارة، معيان باروخ، مرجليوت، مسغاف عام، نيوت مردخاي، الججر، أمير، كيبوتس دان، شعار يشوف، سدي نحميا، تل حاي وسنير، وفقا لروسيا اليوم.