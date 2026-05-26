قال مسؤول أمريكي، إن المحادثات بين لبنان وإسرائيل تمضي وفق الجدول الزمني المقرر لها، معتبراً أن انهيارها لا يخدم إلا حزب الله.

وأضاف المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الأربعاء، أن المسار الوحيد لتحقيق سلام دائم يتمثل في إجراء مفاوضات مباشرة بين حكومتي إسرائيل ولبنان.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن حزب الله اختار الاستمرار في الهجوم على إسرائيل رغم إتاحة فرص لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن عدم وقف الحزب لإطلاق النار أدى إلى “الوضع الحالي”.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها، معتبراً أن ما يجري حالياً هو مواجهة بين إسرائيل ومنظمة إرهابية.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن حزب الله يفتعل الصراع لضمان بقائه السياسي، مضيفا أن الحزب يواصل إطلاق النار لإدامة وهم ممارسة المقاومة وتبرير نفوذه.