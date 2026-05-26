قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إن الولايات المتحدة لن تجد بعد الآن ملاذًا آمنًا في منطقة الخليج، متحدثًا عن تحولات قال إنها ستقود إلى نظام جديد في المنطقة والعالم.

وجاءت تصريحات خامنئي ضمن رسالة مكتوبة بمناسبة موسم الحج، قال فيها إن دول الشرق الأوسط لن تبقى، وفق تعبيره، بمنزلة دروع للقواعد الأمريكية.

وأضاف أن الولايات المتحدة لن تتمكن من إيجاد بيئة آمنة لأنشطتها أو لإنشاء قواعد عسكرية في المنطقة، مشيرًا إلى أنها تبتعد تدريجيًا عن موقعها السابق، بحسب ما ورد في رسالته.

كما تحدث خامنئي عن إسرائيل وقيادتها، قائلًا إنهم يقتربون، وفق وصفه، من المراحل الأخيرة لوجودهم.

وتأتي هذه الرسالة بعد أكثر من عشرة أسابيع على إعلان مجتبى خامنئي مرشدًا أعلى جديدًا لإيران عقب اغتيال والده علي خامنئي، حيث لم يظهر أو يتحدث علنًا حتى الآن، بينما أصدر خلال الفترة الماضية عدة رسائل مكتوبة.

وتزامنت تصريحاته مع استمرار الجهود بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى صيغة اتفاق محتمل لإنهاء الحرب التي اندلعت في أواخر فبراير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق موسم الحج السنوي في المملكة العربية السعودية، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، الذي يفرض على كل مسلم قادر بدنيًا وماديًا أداءه مرة واحدة على الأقل خلال حياته.

كما يقام موسم الحج هذا العام وسط الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي شملت تداعياتها عددًا من دول الخليج وأدت إلى أزمة طاقة تاريخية.