إعلان

المرشد الإيراني: الولايات المتحدة لن تجد ملاذًا آمنًا في الخليج

كتب : وكالات

12:11 م 26/05/2026

مجتبى خامنئي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إن الولايات المتحدة لن تجد بعد الآن ملاذًا آمنًا في منطقة الخليج، متحدثًا عن تحولات قال إنها ستقود إلى نظام جديد في المنطقة والعالم.

وجاءت تصريحات خامنئي ضمن رسالة مكتوبة بمناسبة موسم الحج، قال فيها إن دول الشرق الأوسط لن تبقى، وفق تعبيره، بمنزلة دروع للقواعد الأمريكية.

وأضاف أن الولايات المتحدة لن تتمكن من إيجاد بيئة آمنة لأنشطتها أو لإنشاء قواعد عسكرية في المنطقة، مشيرًا إلى أنها تبتعد تدريجيًا عن موقعها السابق، بحسب ما ورد في رسالته.

كما تحدث خامنئي عن إسرائيل وقيادتها، قائلًا إنهم يقتربون، وفق وصفه، من المراحل الأخيرة لوجودهم.

وتأتي هذه الرسالة بعد أكثر من عشرة أسابيع على إعلان مجتبى خامنئي مرشدًا أعلى جديدًا لإيران عقب اغتيال والده علي خامنئي، حيث لم يظهر أو يتحدث علنًا حتى الآن، بينما أصدر خلال الفترة الماضية عدة رسائل مكتوبة.

وتزامنت تصريحاته مع استمرار الجهود بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى صيغة اتفاق محتمل لإنهاء الحرب التي اندلعت في أواخر فبراير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق موسم الحج السنوي في المملكة العربية السعودية، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، الذي يفرض على كل مسلم قادر بدنيًا وماديًا أداءه مرة واحدة على الأقل خلال حياته.

كما يقام موسم الحج هذا العام وسط الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي شملت تداعياتها عددًا من دول الخليج وأدت إلى أزمة طاقة تاريخية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجتبى خامنئي المرشد الأعلى الإيراني الولايات المتحدة الخليج إسرائيل موسم الحج

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

قوة جماهير الزمالك وعلاقته بـ شيكابالا.. تصريحات زيزو تثير الجدل
رياضة محلية

قوة جماهير الزمالك وعلاقته بـ شيكابالا.. تصريحات زيزو تثير الجدل
القصة الكاملة لحكم حبس مروان بابلو بتهمة ازدراء الأديان
زووم

القصة الكاملة لحكم حبس مروان بابلو بتهمة ازدراء الأديان
قصة قصر تاج محل.. أعظم هدية غرامية في التاريخ (فيديو وصور)
شئون عربية و دولية

قصة قصر تاج محل.. أعظم هدية غرامية في التاريخ (فيديو وصور)
السكة الحديد: قطارات إضافية ومخصوصة لتخفيف الزحام خلال إجازة عيد الأضحى
أخبار مصر

السكة الحديد: قطارات إضافية ومخصوصة لتخفيف الزحام خلال إجازة عيد الأضحى
10 صور لأجمل وأشهر 8 حدائق في العالم
سفر وسياحة

10 صور لأجمل وأشهر 8 حدائق في العالم

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خصم 50%.. تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء
إمام عاشور ومهاجم بيراميدز.. جوميز يفاجئ الفتح السعودي بـ 3 شروط للتجديد
حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة