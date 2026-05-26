إعلان

الصحة السعودية: الحالة الصحية للحجاج مستقرة ولم يتم تسجيل أي حالات وبائية

كتب : وكالات

04:17 ص 26/05/2026

أفواج الحج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية عبد العزيز عبد الباقي، استقرار الأوضاع الصحية للحجاج في المشاعر المقدسة، مشيرا إلى عدم تسجيل أي حالات تفشٍ أو مخاطر وبائية.

وأوضح المتحدث، أن المنظومة الصحية قدمت 1.9 مليون خدمة صحية للحجاج، شملت أكثر من 292 ألف خدمة وقائية.

وأكد أن الوزارة تقدم أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن، وأن صحتهم تمثل أولوية قصوى.

وأشار إلى أن المنظومة الصحية تواصل تقديم خدماتها وفق خطط تشغيلية متكاملة، عبر المستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع جاهزية الخدمات الطبية والإسعافية.

ولفت إلى أن منظومة الصحة هذا العام ركزت على تعزيز مفهوم الاستطاعة الصحية عبر تطبيق اشتراطات صحية وبرامج وقائية وتوعوية تسهم في حماية الحجاج والحد من المخاطر الصحية.

وأكد أن خدمة ضيوف الرحمن تحظى بعناية كبيرة من القيادة الرشيدة التي جعلت صحتهم وسلامتهم في مقدمة الأولويات، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صحة الحجاج يوم عرفة جبل عرفات السعودية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تركي آل الشيخ في "عزومة" بمنزل أحمد حلمي ومنى زكي.. صور وفيديو
زووم

تركي آل الشيخ في "عزومة" بمنزل أحمد حلمي ومنى زكي.. صور وفيديو
متحدث الصحة: 1600 سيارة إسعاف استعدادًا لتأمين عيد الأضحى
أخبار مصر

متحدث الصحة: 1600 سيارة إسعاف استعدادًا لتأمين عيد الأضحى
التموين: ضخ لحوم طازجة بمنافذ الوزارة بأسعار بين 350 و390 جنيهًا للكيلو
أخبار مصر

التموين: ضخ لحوم طازجة بمنافذ الوزارة بأسعار بين 350 و390 جنيهًا للكيلو
14 مصابا إثر حادث تصادم في أطفيح جنوب الجيزة ورفع السيارات المنكوبة
حوادث وقضايا

14 مصابا إثر حادث تصادم في أطفيح جنوب الجيزة ورفع السيارات المنكوبة
"سيستم الأهلي لا يغير القدر".. كيف رد زيزو عن وعد التتويج بالبطولات؟
رياضة محلية

"سيستم الأهلي لا يغير القدر".. كيف رد زيزو عن وعد التتويج بالبطولات؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان