أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مستشفى في القدس لتلقي علاج للأسنان، وفق ما نقله مكتب رئيس الوزراء.

وذكرت التقارير، أن نتنياهو، البالغ من العمر 76 عاما، يتلقى العلاج داخل المستشفى، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول حالته أو طبيعة الإجراء الطبي.

كان نتنياهو قد أعلن قبل نحو شهر أنه خضع لعلاج من ورم سرطاني خبيث في البروستاتا، قبل أن يؤكد لاحقا أنه يتمتع بصحة جيدة.

أشار إلى أنه أخّر نشر تقريره الصحي، مبررا ذلك برغبته في منع إيران من استخدام حالته الصحية في الدعاية السياسية خلال الحرب.

وخلال الفترة الأخيرة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات بشأن وفاته أثناء الحرب مع إيران، إلى جانب تكهنات متكررة حول وضعه الصحي داخل إسرائيل وخارجها.

وخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي في السنوات الماضية لعدد من الإجراءات الطبية، من بينها عملية جراحية لعلاج فتق في عام 2024، وزرع دعامة لتنظيم ضربات القلب في عام 2023، إضافة إلى إصابته بالتهاب في الأمعاء العام الماضي وتعافيه في المنزل.

ويأتي نقله إلى المستشفى هذه المرة في ظل متابعة إعلامية مكثفة لحالته الصحية، نظرا لمنصبه السياسي الحساس والتطورات الإقليمية المتسارعة، وفقا لروسيا اليوم.