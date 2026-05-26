بينهم أطفال.. مقتل 7 وإصابة 15 آخرين إثر هجمات أوكرانية في دونيتسك

كتب : وكالات

02:30 ص 26/05/2026

أعلن حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، مقتل 7 بينهم طفلان، وإصابة 15 بينهم 4 أطفال إثر الهجمات الأوكرانية على مناطق متفرقة من الجمهورية خلال الساعات الماضية.

جاء ذلك في منشور لبوشيلين عبر قناته على "تليجرام"، إذ كتب: "7 أشخاص، بينهم طفلان، لقوا حتفهم، كما أصيب 15 شخصا آخرون، من بينهم 4 أطفال، اليوم بسبب عدوان كييف".

وأسفرت الهجمات الأوكرانية عن مقتل عائلة مكونة من 4 أشخاص، بينهم طفلان، إثر هجوم بطائرة بدون طيار استهدف سيارة "نيفا" في مدينة جورلوفكا.

كما قُتل شخص واحد في ماكييفكا، وشخص آخر في ديبلتسيفو، وشخص ثالث في سافيلييفكا "التابعة لمنطقة ديبالتسيفو الحضرية".

وفي جورلوفكا، أصيب 8 أشخاص، بينهم 3 مسعفين، كما أصيب شخص واحد في كل من إناكييفو ودونيتسك وسيليدوفو وبانتيليمونوفكا، وفي فاسيلييفكا "منطقة ستاروبيشيفسكوي"، أصيب شخصان.

وتضررت 4 منازل، و4 منشآت بنية تحتية، بالإضافة إلى معدات خاصة، وحافلة، و3 سيارات ركاب.

يأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه الضربات الأوكرانية بطائرات بدون طيار على العمق الروسي، فيما تواصل القوات الروسية تقدمها على جبهات القتال، وفقا لروسيا اليوم.

