فيديو وصور- السعودية تنشر منظومات دفاعية لحماية الأجواء خلال موسم الحج

كتب : وكالات

07:07 ص 24/05/2026 تعديل في 11:19 ص
    منظومات دفاع جوي في السعودية (5)
    منظومات دفاع جوي في السعودية (4)
    منظومات دفاع جوي في السعودية (3)
    منظومات دفاع جوي في السعودية (2)

نشرت وزارة الدفاع السعودية مشاهد لمنظومات دفاع جوي نصبت في محيط الأماكن المقدسة في ظل التوتر في منطقة الشرق الأوسط وموسم الحج.

وجاء في بيان مصور لوزارة الدفاع السعودية: "ضمن منظومة الجاهزية المتكاملة لوزارة الدفاع، تتولى قوات الدفاع الجوي حماية الأجواء في المشاعر المقدسة، والتعامل مع كافة التهديدات الجوية".

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات جاءت بما يضمن أمن ضيوف الرحمن وطمأنينتهم.

وأمس، نفذت القوات الأمنية السعودية المشاركة في تأمين موسم الحج عرضا عسكريا للوقوف على جاهزيتها وتنفيذ الخطط الأمنية وفق منظومة عمل متكاملة تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج.

وتشهد دول الخليج العربية قصف واستهداف بصواريخ وطائرات مسيرة خلال الأشهر القليلة الماضية منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، وهدأت الأجواء مؤخرا بعد اتفاق هدنة على التوازي مع وساطة أفضت إلى مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، وفقا لروسيا اليوم.

وزارة الدفاع السعودية موسم الحج السعودية منظومات دفاع جوي بالسعودية

