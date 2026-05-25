نتنياهو يمثل مجدداً أمام المحكمة في قضايا الفساد

كتب : محمد جعفر

11:23 ص 25/05/2026

بنيامين نتنياهو

يمثل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرة أخرى أمام المحكمة في محاكمته الجنائية بتهم الفساد، بعد ست سنوات من بدء المحاكمة في 24 مايو 2020.

من المقرر أن تنتهي شهادة نتنياهو، التي بدأت في 10 ديسمبر 2024، والتي شهدت تأجيلات متكررة، خلال الأسبوعين المقبلين، حيث صرّح المدعي العام الإسرائيلي يوناتان تادمور للقضاة بأن شهادة نتنياهو قد تُستكمل خلال أربعة إلى خمسة أيام كاملة.

يخضع نتنياهو اليوم للاستجواب في القضية رقم 2000، التي اتُهم فيها بالاحتيال وخيانة الأمانة بسبب مزاعم بأنه خطط لاتفاق مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، أرنون (نوني) موزيس، حيث سيحصل على تغطية إعلامية أكثر إيجابية من الصحيفة، وفي المقابل سيقوم نتنياهو بتقديم تشريع لإضعاف منافس يديعوت، صحيفة إسرائيل هيوم.

