قال الجيش ‌الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن جنديا قتل ⁠خلال القتال في جنوب لبنان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن جنديا آخر ‌أصيب ⁠بجروح بالغة في نفس الواقعة وتم ⁠نقله إلى المستشفى.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي، قال إنه استهدف مواقع للبنية التحتية لحزب الله كان يتواجد فيها مسلحون تابعون للجماعة.

وفي دير قانون النهر، قال الجيش، إن ⁠الجنود حددوا موقع 2 من مسلحي حزب الله كانا يستقلان دراجات نارية في المنطقة وقصفاهما.

وفي الواقعتين، قال الجيش إنه يحقق في مزاعم بأن عددا من الأفراد الذين لا يمارسون نشاطا في المنطقة، والذين لم يكونوا مستهدفين بالغارات، أصيبوا بأذى".

وأضاف أنه اتخذ إجراءات لتخفيف الأضرار المحتملة على المدنيين، من خلال إصدار أوامر للسكان في المنطقتين بالمغادرة، وفقا لرويترز.