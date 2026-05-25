إعلان

الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة آخر خلال اشتباكات في جنوب لبنان

كتب : وكالات

07:04 ص 25/05/2026

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الجيش ‌الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن جنديا قتل ⁠خلال القتال في جنوب لبنان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن جنديا آخر ‌أصيب ⁠بجروح بالغة في نفس الواقعة وتم ⁠نقله إلى المستشفى.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي، قال إنه استهدف مواقع للبنية التحتية لحزب الله كان يتواجد فيها مسلحون تابعون للجماعة.

وفي دير قانون النهر، قال الجيش، إن ⁠الجنود حددوا موقع 2 من مسلحي حزب الله كانا يستقلان دراجات نارية في المنطقة وقصفاهما.

وفي الواقعتين، قال الجيش إنه يحقق في مزاعم بأن عددا من الأفراد الذين لا يمارسون نشاطا في المنطقة، والذين لم يكونوا مستهدفين بالغارات، أصيبوا بأذى".

وأضاف أنه اتخذ إجراءات لتخفيف الأضرار المحتملة على المدنيين، من خلال إصدار أوامر للسكان في المنطقتين بالمغادرة، وفقا لرويترز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي مركبات عسكرية إسرائيلية لبنان جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي مقتل جندي إسرائيلي حزب الله

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة آخر خلال اشتباكات في جنوب لبنان
شئون عربية و دولية

الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة آخر خلال اشتباكات في جنوب لبنان
ثاني أيام العيد.. انطلاق العرض الغنائي "غرام في الكرنك" في البالون
مسرح و تليفزيون

ثاني أيام العيد.. انطلاق العرض الغنائي "غرام في الكرنك" في البالون
"بقاء توتنهام وهبوط وست هام".. تعرف على الفرق الصاعدة والهابطة من الدوري
رياضة عربية وعالمية

"بقاء توتنهام وهبوط وست هام".. تعرف على الفرق الصاعدة والهابطة من الدوري
ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار والمستثمرون يقيمون آفاق اتفاق أمريكي
اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار والمستثمرون يقيمون آفاق اتفاق أمريكي
عانت من هذه الأعراض.. فتاة تواجه سن اليأس في عمر 16 عاما بسبب حالة نادرة
نصائح طبية

عانت من هذه الأعراض.. فتاة تواجه سن اليأس في عمر 16 عاما بسبب حالة نادرة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان