أمير قطر يبحث مع ترامب تثبيت التهدئة وخفض التصعيد بالمنطقة

أجرى أمير قطر اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تناول آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، في إطار مناقشة الجهود المرتبطة بتهدئة الأوضاع واحتواء التوترات، بحسب ما أفاد به الديوان الأميري القطري.

وأوضح الديوان الأميري القطري أن الاتصال تضمن استعراضاً لآخر التطورات الإقليمية والمستجدات المرتبطة بالأوضاع في المنطقة.

وأضاف أن المباحثات بين أمير قطر والرئيس الأمريكي تناولت الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة والعمل على خفض التصعيد في المنطقة.

كما ناقش الجانبان أهمية الحوار باعتباره مساراً لمعالجة القضايا الراهنة والحفاظ على أمن الملاحة.

وأكد أمير قطر خلال الاتصال موقف بلاده الداعي إلى إعطاء الأولوية للحلول السلمية، ودعم المبادرات الهادفة إلى احتواء الأزمة.