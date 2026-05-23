فرنسا تعلن حظر دخول بن غفير إليها وتطالب بفرض عقوبات عليه

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو دعمه دعوة نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني بشأن فرض عقوبات أوروبية على بن غفير، بالتزامن مع إعلان قرار يمنعه من دخول الأراضي الفرنسية بشكل فوري.

وقال وزير الخارجية الفرنسي إنه ينضم إلى نظيره الإيطالي في الدعوة الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على بن غفير.

وأضاف أن بن غفير أصبح ممنوعاً من دخول فرنسا بسبب ما وصفها بتصرفات غير مقبولة تجاه ناشطين كانوا على متن أسطول الصمود.

وأكد أن قرار منع دخول بن غفير إلى فرنسا دخل حيز التنفيذ بصورة فورية.