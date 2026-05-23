إيران تغلق مجالها الجوي غرب البلاد وتقيّد حركة الطيران

كتب : وكالات

01:59 م 23/05/2026

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي

أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية، اليوم السبت، إغلاق المجال الجوي في المناطق الغربية من البلاد مع فرض قيود على حركة الطيران، في إطار إجراءات مرتبطة بتنظيم الحركة الجوية وإعادة تشغيل المطارات بصورة تدريجية.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه تقرر إغلاق المجال الجوي مع تقييد حركة الطيران، مؤكدة في الوقت ذاته عدم صدور أي تحذير ملاحي يتعلق بإغلاق الأجواء الغربية للبلاد.
وأضافت الهيئة أنه تقرر تمديد ساعات العمل في مطاري مهرآباد والإمام الخميني في العاصمة طهران حتى الساعة التاسعة والنصف مساء.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إعادة تنظيم الحركة الجوية، إلى جانب العمل على استئناف تشغيل المطارات بشكل تدريجي.

