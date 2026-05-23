أجلت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أكثر من 40 ألف شخص عقب وقوع تسرب كيميائي سام من خزان داخل أحد مصانع قطاع الفضاء والطيران، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة عمليات الاستجابة واحتواء المخاطر المحتملة.

ويحتوي الخزان على نحو 7,000 غالون من مادة ميثيل ميثاكريلات المعروفة بسرعة تطايرها وقابليتها العالية للاشتعال، وهي مادة تُستخدم في تصنيع البلاستيك.

وأصدرت هيئة الإطفاء في مقاطعة أورانج بجنوب كاليفورنيا أوامر بإخلاء المنطقة المحيطة بمصنع غاردن غروف بعد منتصف نهار الخميس، وذلك بعد تلقي بلاغات تفيد بارتفاع درجة حرارة أحد الخزانات داخل المنشأة.

وفي ظل استمرار التطورات، جرى توسيع نطاق منطقة الإخلاء بالتزامن مع فتح تحقيقات لتحديد أسباب حدوث التسرب.

وأوضح مسؤولو هيئة الإطفاء أن المنشأة تضم ثلاثة خزانات، وأن أحدها يواجه خللاً في نظام التبريد.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد عصر الجمعة، قال رئيس هيئة الإطفاء كريغ كوفي إن هناك احتمالين رئيسيين للتطورات المقبلة، يتمثل الأول في تعرض الخزان للفشل وتسرب "مواد كيميائية شديدة الخطورة" إلى المناطق المحيطة بالموقع.

وأضاف أن الاحتمال الآخر يتمثل في ارتفاع درجة حرارة الخزان إلى مستوى قد يؤدي إلى انفجاره، وهو ما قد يتسبب في التأثير على الخزانين الآخرين وما يحتويانه من وقود أو مواد كيميائية.

وتابع كوفي قائلاً: "هذا ليس إجراء احترازيا... هذا الشيء مصيره سيفشل، ولا نعلم متى... نحن نبذل قصارى جهدنا لمعرفة متى أو كيف يمكننا الحيلولة دون ذلك".

وأشار إلى أن فريقاً متخصصاً في التعامل مع المواد الخطرة يعمل بالتنسيق مع خبراء للبحث عن آلية لتخفيف الضغط عن الخزان المتضرر وتقليص مستوى المخاطر.

وأكد رئيس هيئة الإطفاء استمرار سريان أوامر الإخلاء خلال فترة عمل السلطات على احتواء التسرب، مضيفاً أن فرق العمل نجحت في منع استمرار ارتفاع درجات حرارة الخزانات المتضررة.

وفي السياق ذاته، أنشأت هيئة الإطفاء مراكز إيواء إلى جانب تخصيص خط هاتفي ساخن لتلقي طلبات الاستغاثة.

كما دعا المسؤولون السكان إلى الامتناع عن إجراء اتصالات لتقديم مقترحات بشأن كيفية التعامل مع الحادث.