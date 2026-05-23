مصر وقطر تؤكدان ضرورة تجاوب كل الأطراف مع جهود السلام

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية والمستجدات الإقليمية، في إطار التنسيق المستمر بين القاهرة والدوحة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن الاتصال شهد تبادلًا للرؤى بين الوزيرين بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، في سياق الحرص المتبادل على استمرار التنسيق ومتابعة تطورات الأوضاع، إلى جانب تنسيق الجهود الرامية إلى احتواء التوتر ومواصلة مساعي خفض التصعيد في المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين اتفقا خلال الاتصال على أهمية إعطاء الأولوية للحوار والاعتماد على المسار الدبلوماسي من أجل احتواء الأزمة القائمة، مؤكدين أن الاستمرار في مفاوضات جادة يمثل السبيل الوحيد لمعالجة القضايا العالقة وتجنب تداعيات أي تصعيد غير محسوب قد يؤثر على السلم والأمن الإقليميين.

كما شدد الوزيران على أن المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة تتطلب من جميع الأطراف المعنية التحلي بأقصى درجات المسؤولية والمرونة، مؤكدين أهمية مراعاة شواغل مختلف الأطراف باعتبارها أساسًا لتحقيق تهدئة مستدامة ومنع انزلاق المنطقة إلى موجة جديدة من الصراع وحالة عدم الاستقرار.