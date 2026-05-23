أسوشيتد برس: فشل مؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية

انتهى مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية دون التوصل إلى اتفاق، في تطور أنهى أعمال المؤتمر من دون توافق بين الأطراف المشاركة، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

وأفادت أسوشيتد برس بأن المؤتمر اختتم أعماله من دون الوصول إلى صيغة اتفاق نهائية، في وقت برزت خلاله خلافات حول أسباب تعثر النتائج النهائية للمحادثات.

من جانبها، حمّلت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة الولايات المتحدة وحلفاءها مسؤولية فشل المؤتمر، مؤكدة أن ممارسات التعطيل التي قامت بها واشنطن والدول المتحالفة معها كانت السبب وراء عدم التوصل إلى اتفاق.

وفي السياق ذاته، نقلت أسوشيتد برس عن رئيس المؤتمر قوله إن أحد الأسباب المهمة التي أدت إلى الإخفاق تمثل في بند ورد ضمن مسودة الوثيقة، وينص على أنه لا يمكن لإيران الحصول على سلاح نووي.