قائد الجيش الباكستاني يجري محادثات مع عراقجي في طهران

أجرت طهران مباحثات تناولت التطورات المرتبطة بالتصعيد وجهود احتواء الأزمة، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع قائد الجيش الباكستاني، وفق ما أعلنته الخارجية الإيرانية.

وأوضحت الخارجية الإيرانية أن المحادثات التي جمعت عراقجي وقائد الجيش الباكستاني استمرت حتى وقت متأخر من الليلة الماضية في العاصمة الإيرانية طهران.

وأضافت أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء الجهود والمبادرات الدبلوماسية الرامية إلى منع التصعيد والعمل على إنهاء الحرب، إلى جانب بحث آليات دعم الاستقرار الإقليمي.

كما تناولت المباحثات سبل تعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا، بحسب الخارجية الإيرانية.