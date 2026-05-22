أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيتغيب عن حفل زفاف ابنه "دون جونيور".. وقال إن "الظروف المتعلقة بالحكومة لا تسمح لي بالقيام بذلك".

جاء ذلك في منشور للرئيس الأمريكي كتبه على منصته "تروث سوشيال" اليوم الجمعة، والذي جاء بعد يوم من تصريح ترامب للصحفيين بأن ابنه "يردني أن أذهب" و"سأحاول الحضور"..لكنه أضاف أيضاً: "هذا ليس توقيتاً جيداً بالنسبة لي، لدي شيء يسمى إيران وأشياء أخرى".

وقال ترامب :"بينما كنت أرغب بشدة في التواجد مع ابني، دون جونيور، وأحدث أفراد عائلة ترامب، زوجته المستقبليّة، بيتينا، فإن الظروف المتعلقة بالحكومة، وحبي للولايات المتحدة الأمريكية، لا تسمح لي بالقيام بذلك.. أشعر أنه من المهم بالنسبة لي أن أبقى في واشنطن العاصمة، في البيت الأبيض خلال هذه الفترة الزمنية المهمة. تهانينا لدون وبيتينا".

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، كان من المقرر أصلاً أن يقضي ترامب عطلة نهاية الأسبوع في مزرعته في بيدمينستر بولاية نيو جيرسي، ولم يكن من المخطط أن يتوجه إلى جزر البهاما حيث يُقال إن حفل الزفاف سيقام.