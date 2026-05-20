أسفرت غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان عن استشهاد ما لا يقل عن 19 شخصا، بينهم 4 نساء و3 أطفال، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، في أحدث حلقات الهجمات شبه اليومية المتبادلة بين الجانبين، والتي لم تتوقف رغم اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

ولم يعلّق الجيش الإسرائيلي على الفور على الخسائر البشرية أو الوقائع المحددة، لكنه قال إنه استهدف أكثر من 25 موقعا للبنية التحتية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان بين ظهر يومي الإثنين والثلاثاء.

وبدأت أحدث جولة من القتال بين إسرائيل وحزب الله في الثاني من مارس، عندما أطلق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل، بعد يومين من الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وفي بيروت، أعلنت الحكومة اللبنانية، أن غارة واحدة على بلدة دير قانون النهر في قضاء صور الساحلي أسفرت عن استشهاد 10 أشخاص، بينهم 3 أطفال و3 نساء، بينما أصيب 3 أشخاص، بينهم طفل.

ولم تقدم وزارة الصحة مزيدا من التفاصيل بشأن الغارة، لكن الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية قالت إنها دمرت منزلا، ما أدى إلى احتجاز عدد من الأشخاص تحت الأنقاض، قبل أن تنتشل جثثهم لاحقا.

وبحسب الوزارة، فإن غارة أخرى استهدفت مدينة النبطية الجنوبية وأدت إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة 10 خرين، بينهم امرأتان.

كما أسفرت غارة ثالثة على بلدة كفرسير المجاورة عن استشهاد 6 أشخاص، بينهم امرأة.

جاءت هذه الحصيلة بعد يوم من تجاوز عدد الشهداء أحدث جولة من القتال بين إسرائيل وحزب الله حاجز 3000 شهيد، وبعد يومين من تمديد الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة، والسارية منذ 17 أبريل، لمدة 45 يوما إضافية.

وتعرضت 31 بلدة جنوبي لبنان الثلاثاء لغارات إسرائيلية، وتعرضت 10 بلدات لقصف مدفعي، وفقا لسكاي نيوز.