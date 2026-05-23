مصدر إيراني يكشف استعدادات عسكرية لمواجهة أي تحرك أمريكي

كتب : وكالات

01:45 ص 23/05/2026

الجيش الايراني

أكد مصدر إيراني أن الجيش الإيراني رفع حالة الاستعداد تحسبًا لأي تحركات أمريكية محتملة خلال الفترة المقبلة، في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.

ونقلت وكالة وكالة تسنيم عن المصدر قوله إن القوات المسلحة الإيرانية تتابع التطورات الإقليمية عن كثب، وتستعد للرد على أي تحرك قد يمثل تهديدًا للأمن القومي الإيراني.

وجاءت التصريحات، وفقًا لما أوردته القاهرة الإخبارية، وسط حالة من الترقب الإقليمي والدولي بشأن تطورات الأوضاع العسكرية والسياسية في المنطقة، مع استمرار التصعيد بين إيران والولايات المتحدة.

وتشهد المنطقة خلال الفترة الأخيرة توترات متزايدة دفعت عدة أطراف إلى رفع درجة الاستعداد العسكري، في وقت تتواصل فيه التحذيرات من اتساع دائرة التصعيد وتأثيره على استقرار الشرق الأوسط.

ترامب يلوّح بالسيطرة على كوبا.. كيف دفعت العقوبات الجزيرة إلى حافة الانهيار؟
