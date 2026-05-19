إيران تعرض على البرلمان بنود التفاوض مع أمريكا وإنهاء الحرب إقليمياً

كتب : وكالات

10:24 ص 19/05/2026 تعديل في 11:12 ص

حرب إيران وأمريكا

كشفت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي قدم تقريرًا أمام لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، تناول فيه تطورات المفاوضات الجارية والمقترحات التي رفعتها طهران إلى الجانب الأمريكي خلال الفترة الأخيرة.

التخصيب والحقوق النووية أولوية إيرانية

وبحسب ما أوضحه المسؤول الإيراني خلال الاجتماع، شددت طهران في مقترحاتها الأخيرة على تمسكها بحقها في تخصيب اليورانيوم والاستفادة من الحقوق النووية السلمية، معتبرة أن هذا الملف يمثل أحد الثوابت الرئيسية في أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة.

وأوضح غريب آبادي أن المقترحات الإيرانية تضمنت أيضًا الدعوة إلى إنهاء الحرب على مختلف الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية، في إطار رؤية إيرانية أوسع لخفض التصعيد الإقليمي واحتواء التوترات العسكرية المتصاعدة في المنطقة خلال المرحلة الحالية.

مطالب برفع الحصار والإفراج عن الأموال

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن طهران طالبت كذلك بإنهاء الحصار البحري الأمريكي، والإفراج عن الأصول والأموال الإيرانية المجمدة، باعتبارها جزءًا من الخطوات الضرورية لبناء الثقة وتهيئة الظروف لاستمرار المسار التفاوضي بين الجانبين، كما تضمنت المطالب تعويض الأضرار الناتجة عن الحرب بهدف دعم جهود إعادة الإعمار، إلى جانب إنهاء العقوبات الأحادية المفروضة على إيران، والعمل على إلغاء قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالملف الإيراني.

إيران الولايات المتحدة لبنان

