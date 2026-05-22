اختفاء طفلين مصريين قاصرين في شمال اليونان

كتب : وكالات

11:32 م 22/05/2026

أعلنت السلطات اليونانية ومنظمة ابتسامة الطفل، عن اختفاء طفلين قاصرين من أصول مصرية يبلغان من العمر 14 عاماً، من مركز لإيواء القاصرين غير المصحوبين في منطقة ماكرينيتسا التابعة لبيليون شمال اليونان.

وبحسب البيان الصادر عن منظمة ابتسامة الطفل، أمس الخميس، فقد تم الإبلاغ عن اختفاء كل من شهد أحمد وسمير، وكلاهما يبلغ من العمر 14 عاماً، في تمام الساعة 12 من ظهر يوم 17/05/2026، من مكان إقامتهما في ماكرينيتسا، فيما تم إبلاغ المنظمة بالحادث في 21/05/2026، لتقوم بنشر بيانات عنهما تحسباً لوجود مخاطر تهدد حياتهما.

وأوضحت منظمة ابتسامة الطفل اليونانية، أن الطفل الأول، شهد أحمد، يبلغ طوله 1.65 متر ووزنه طبيعي، وشعره أشقر وعيناه زرقاوان، وكان يرتدي يوم اختفائه بنطالاً وقميصاً وحذاءً أسود اللون.

وأضافت المنظمة اليونانية، "أما الطفل الثاني، سمير، فيبلغ طوله 1.40 متر ووزنه طبيعي، وشعره بني وعيناه بنيتان، وكان يرتدي أيضاً بنطالاً وقميصاً وحذاءً أسود اللون".
ودعت منظمة ابتسامة الطفل، كل من لديه معلومات إلى التواصل عبر الخط الساخن الأوروبي للأطفال المفقودين (116000)، أو من خلال أقسام الشرطة في البلاد، بالإضافة إلى تطبيق “Missing Alert” المخصص لتحديثات حالات الاختفاء.

