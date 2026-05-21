ملادينوف: أكثر من مليون شخص في غزة بلا مأوى

كتب : وكالات

06:39 م 21/05/2026 تعديل في 06:47 م

قال الممثل السامي لمجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف، إن قوة الاستقرار الدولية ستنتشر في المنطقة العازلة بين القوات الإسرائيلية والمناطق التي تسيطر عليها اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة.

وأضاف ملادينوف، في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أطلب من مجلس الأمن استخدام كل السبل المتاحة لحث حركة حماس على القبول بخارطة الطريق من دون أي تأخير إضافي.

وطالب ملادينوف، من مجلس الأمن الدولي استخدام كل السبل لحث إسرائيل على تطبيق التزاماتها بموجب إطلاق النار في غزة.

وأكد ممثل مجلس السلام بغزة، أنه لا يوجد تعاف في القطاع حتى الآن ونحو 80% من مبانيه تضررت أو دمرت كليا.

وأشار ملادينوف إلى أنه أكثر من مليون شخص في غزة بلا مأوى دائم ويعيشون في خيام أو مبان مدمرة.

وأوضح ملادينوف، أن تنفيذ التزامات بروتوكول شرم الشيخ يجب أن يسبق أي خطوات جديدة في خريطة الطريق.

وشدد ملادينوف "على ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية بشأن غزة في حين ينتظر مليونا شخص في ظروف مزرية".

