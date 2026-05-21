قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة قرارات أن تفعل شيئا حيال تهديد إيران النووي ولكن الدول الأخرى لم تقم بذلك.

وأضاف روبيو خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، "أن أمريكا حققت بعض التقدم بالمفاوضات مع إيران لكننا نتعامل مع نظام ممزق ونسعى للتوصل إلى صفقة".

وأكد روبيو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شعر بخيبة أمل لأن العديد من دول حلف شمال الأطلسي رفضت القيام بشيء بشأن إيران.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة ستفعل كل ما تستطيع من أجل التوصل إلى اتفاق مع إيران وهناك بعض الإشارات الجيدة.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن خيار ترامب المفضل هو التوصل إلى اتفاق سلمي مع إيران، ولكن إذا تعذر ذلك فلدينا خيارات أخرى.

وتابع روبيو: "لن أخوض في تفاصيل الخيارات المتوفرة لدى الرئيس ترامب إذا لم نتوصل لاتفاق جيد مع إيران".