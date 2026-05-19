إعلان

دونالد ترامب: "أنا قلق من إيبولا"

كتب : وكالات

11:33 ص 19/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قلقه إزاء تطورات انتشار فيروس إيبولا، وذلك عقب تأكيد إصابة مواطن أمريكي بالفيروس داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية، في ظل تنامي المخاوف الدولية من عودة موجات التفشي الوبائي في عدد من الدول الإفريقية.

تصريحات ترامب في البيت الأبيض

وجاءت تصريحات ترامب خلال فعالية أقيمت داخل البيت الأبيض للترويج لمنصة "ترامب آر إكس" الخاصة بالأدوية الاستهلاكية، حيث رد على سؤال بشأن مخاطر فيروس إيبولا وانتشاره، مؤكدًا أن المرض محتجز حاليًا في أفريقيا.

ترامب قلق من انتشار الفيروس

وقال ترامب خلال حديثه: "أنا قلق بشأن كل شيء، وبالتأكيد أنا قلق من إيبولا"، مضيفًا أن الفيروس "يبدو محتجزًا حاليًا داخل إفريقيا"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المرض سبق وأن شهد موجات تفشٍ خطيرة أثارت قلقًا عالميًا في فترات سابقة.

مخاوف من عودة الأوبئة

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الصحية الدولية من مخاطر انتشار الأوبئة العابرة للحدود، خاصة مع تسجيل إصابات جديدة بفيروس إيبولا في بعض الدول الإفريقية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب فيروس إيبولا الكونغو الديمقراطية تفشي إيبولا البيت الأبيض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة: تحسن تدريجي في الطقس حتى عيد الأضحى
أخبار مصر

الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة: تحسن تدريجي في الطقس حتى عيد الأضحى
أجنبيان يطلبان مُهلة قبل الرد علي تدريب الأهلي.. مصدر يكشف التفاصيل
رياضة محلية

أجنبيان يطلبان مُهلة قبل الرد علي تدريب الأهلي.. مصدر يكشف التفاصيل

"على شاطئ البحر".. 13 صورة لزوجة إمام عاشور في المصيف
مصراوي ستوري

"على شاطئ البحر".. 13 صورة لزوجة إمام عاشور في المصيف
رئيس لجنة إعداد قانون الأسرة: من حق الزوج منع زوجته من العمل إذا كان يؤثر
حوادث وقضايا

رئيس لجنة إعداد قانون الأسرة: من حق الزوج منع زوجته من العمل إذا كان يؤثر
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تودي بحياة شخصين
شئون عربية و دولية

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تودي بحياة شخصين

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تأكيدًا لمصراوي.. محافظة القاهرة توضح موقف توصيل المرافق لأصحاب نموذج 10
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
بعد افتتاح الدلتا الجديدة .. هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟
بعد التصريح بدفنهم.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار بأبنوب من المستشفى- صور وفيديو