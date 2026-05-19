أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قلقه إزاء تطورات انتشار فيروس إيبولا، وذلك عقب تأكيد إصابة مواطن أمريكي بالفيروس داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية، في ظل تنامي المخاوف الدولية من عودة موجات التفشي الوبائي في عدد من الدول الإفريقية.

تصريحات ترامب في البيت الأبيض

وجاءت تصريحات ترامب خلال فعالية أقيمت داخل البيت الأبيض للترويج لمنصة "ترامب آر إكس" الخاصة بالأدوية الاستهلاكية، حيث رد على سؤال بشأن مخاطر فيروس إيبولا وانتشاره، مؤكدًا أن المرض محتجز حاليًا في أفريقيا.

ترامب قلق من انتشار الفيروس

وقال ترامب خلال حديثه: "أنا قلق بشأن كل شيء، وبالتأكيد أنا قلق من إيبولا"، مضيفًا أن الفيروس "يبدو محتجزًا حاليًا داخل إفريقيا"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المرض سبق وأن شهد موجات تفشٍ خطيرة أثارت قلقًا عالميًا في فترات سابقة.

مخاوف من عودة الأوبئة

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الصحية الدولية من مخاطر انتشار الأوبئة العابرة للحدود، خاصة مع تسجيل إصابات جديدة بفيروس إيبولا في بعض الدول الإفريقية.