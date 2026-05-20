إعلان

لاحتواء تفشي إيبولا.. أوغندا تفرض الحجر الصحي على أكثر من 100 شخص

كتب : وكالات

04:21 ص 20/05/2026

أوغندا تفرض الحجر الصحي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فرضت السلطات الأوغندية الحجر الصحي على أكثر من 100 شخص في إطار جهود مسؤولي الصحة لاحتواء تفش نادر للإيبولا مرتبط بسلالة بونديبوجيو من الفيروس، وفقا لما أفادت به صحيفة "أفريكا نيوز".

أوضحت الصحيفة، أن هؤلاء الأشخاص يخضعون للمراقبة في مكان لم يكشف عنه، بينما تقوم فرق طبية بفحصهم بحثا عن أي علامات أو أعراض للعدوى.

يؤكد المسؤولون، أن الوضع لا يزال تحت السيطرة، مشيرين إلى أن خبرة أوغندا في التعامل مع تفشيات سابقة قد عززت قدرتها على الاستجابة.

وقال آلان كاسوجا، المدير التنفيذي لمركز الإعلام الأوغندي ومنسق الاتصالات في فرقة العمل المعنية بالإيبولا، إن البلاد تعتمد على كوادر صحية ذات خبرة لإدارة الوضع.

وأضاف كاسوجا: "كل ما تحتاجون معرفته في هذه المرحلة هو أنه تم تحديد أكثر من 100 شخص، ويخضعون للحجر الصحي، ويتلقون العلاج من قبل كوادر طبية ذات خبرة عالية".

وأشار إلى أن أوغندا سبق لها أن تعاملت بفعالية مع تفشي الإيبولا وكوفيد-19، إذ حث الجمهور على توخي الحذر واتباع الإرشادات الصحية.

ويقع مركز تفشي فيروس إيبولا الحالي في مقاطعة إيتوري شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، على الحدود مع أوغندا، وتلقت السلطات الصحية الكونغولية أولى المؤشرات التحذيرية في 5 مايو، لكن الخبراء يعتقدون أن الفيروس ربما كان ينتشر بين السكان المحليين لعدة أسابيع قبل ذلك.

ويقول مسؤولون في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن 131 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، وتم الإبلاغ عن أكثر من 500 حالة مشتبه بها، مما يثير مخاوف من احتمال انتشار الفيروس على نطاق أوسع في المنطقة.

يأتي هذا التطور في الوقت الذي تحذر فيه منظمة الصحة العالمية من "حجم وسرعة" تفشي وباء إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أوغندا الحجر الصحي فيروس إيبولا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رحلة أرسنال إلى لقب الدوري الإنجليزي.. كيف بني أرتيتا مشروعه التاريخي؟
رياضة عربية وعالمية

رحلة أرسنال إلى لقب الدوري الإنجليزي.. كيف بني أرتيتا مشروعه التاريخي؟
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
دراسة: عدسات لاصقة ذكية قد تخفف أعراض الاكتئاب
نصائح طبية

دراسة: عدسات لاصقة ذكية قد تخفف أعراض الاكتئاب
حلمي عبدالباقي يكشف مفاجآت جديدة عن خلافه مع نقابة الموسيقيين
زووم

حلمي عبدالباقي يكشف مفاجآت جديدة عن خلافه مع نقابة الموسيقيين
من بينهم أسمهان وهيثم أحمد زكي.. نجوم رحلوا عن عالمنا في سن مبكر
زووم

من بينهم أسمهان وهيثم أحمد زكي.. نجوم رحلوا عن عالمنا في سن مبكر

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان