أفاد مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة "تسنيم"، بأن المفاوضات الحالية لا تزال تشهد اختلافات جوهرية وعميقة بين النصوص الإيرانية والأمريكية المقترحة، واصفا الموقف الأمريكي بـ"التعنت"، ومشيرا إلى أن مبالغة الأمريكيين وعدم واقعيتهم لا حدود لهما.

خلافات جوهرية تُعطّل التوصل إلى اتفاق

أوضح المصدر، اليوم الإثنين، أنه على الرغم من إدخال بعض التغييرات الطفيفة على النص الأمريكي الجديد، فإن الجوهر يظل بعيدا عن التطلعات الإيرانية بسبب استمرار واشنطن في فرض شروط غير منطقية تُعيق إحراز تقدم ملموس في مسار إنهاء الحرب وحسم القضايا العالقة بين الطرفين.

التمسك الإيراني بالأصول المجمدة ورفض الوعود الشفوية والورقية لواشنطن

شدد المصدر المطلع على أن إيران لن تتخلى بأي حال من الأحوال عن مواقفها الثابتة والمبدئية بشأن ضرورة إنهاء الحرب بشكل كامل وتحقيق كافة حقوق الشعب الإيراني المهدورة.

وجاء في التصريحات، أن طهران تُطالب بإعادة الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج إلى الشعب بطريقة شفافة ومضمونة ونهائية، مؤكدا أن الوعود الورقية التي واصلت واشنطن على تقديمها لا تُجدي نفعا في بناء الثقة، وعلى الرغم من وجود بعض الوعود الأمريكية في هذا الصدد إلا أن الخلاف في الرأي لا يزال قائما ومستعرا حول آليات وتوقيت إعادة هذه الأموال المجمدة.

ملف التعويضات عن العدوان العسكري يُفجّر الخلافات حول صندوق التنمية

أكد المصدر المقرب من المفاوضين، أن تصميم إيران على ضرورة دفع تعويضات مالية من قِبل الأمريكيين عن العدوان العسكري السابق ضدها يُعد أمرا بالغ الخطورة وحاسما في مسار التفاوض.

وأشار المصدر الإيراني، إلى أنه على الرغم من طرح فكرة إنشاء ما يُسمى "صندوق التنمية وإعادة الإعمار" كحل وسيط فإن الفجوة لا تزال هائلة بين الطرفين، حيث يبدو الأمريكيون بعيدين كل البُعد عن المطالب والشروط الإيرانية المتعلقة بحجم هذا الصندوق وآليات تمويله إلى جانب قضايا فنية وقانونية أخرى لا تزال محل نزاع.

رفض إيراني قاطع لربط مفاوضات إنهاء الحرب بالملف النووي

لفت المصدر المطلع إلى أن مطالب الأمريكيين في المجال النووي ليست سوى "ذرائع سياسية واهية" تتعارض جملة وتفصيلا مع حقوق الشعب الإيراني.

وانتقد المصدر محاولات واشنطن المستمرة لربط مفاوضات إنهاء الحرب بالقضية النووية، واصفا هذا السلوك بأنه "مخالف للمنطق والتشريعات الدولية"، مجددا التأكيد على أن طهران لن توافق أبدا على هذا الربط وأنه يجب على الأمريكيين أن يدركوا جيدا أن إيران لن تقبل بأي حال من الأحوال مقايضة إنهاء الحرب بتقديم التزامات نووية جديدة.

تفنيد الادعاءات الأمريكية بشأن البنية التحتية للتسلح النووي

خلص المصدر المطلع في نهاية حديثه إلى تفنيد المزاعم الأمريكية بخصوص الطموح النووي العسكري لبلاده، مؤكدا أن طهران لم تكن ولن تكون لديها البنية التحتية اللازمة لبناء أسلحة نووية على الإطلاق، معتبرا أن هذه الادعاءات المستمرة من جانب واشنطن ليست إلا ذريعة وخداعا سياسيا لتبرير مواقفها والضغط على المفاوض الإيراني.

واختتم المصدر بالإشارة إلى أن هذه المسألة والموقف الإيراني الحاسم منها جرى التأكيد عليهما بوضوح تام في النص الجديد المُقدّم خلال جولة المفاوضات.