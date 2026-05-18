أطلق حزب الله اللبناني وابلاً من الصواريخ على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، اليوم الاثنين، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في مدينة كريات شمونة الشمالية والمجتمعات الحدودية المجاورة.

وفي بيان له أشار جيش الاحتلال إلى أن بعض الصواريخ عبرت الحدود إلى الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراضها أو سقطت في مناطق مفتوحة، ولم تسفر عن أي إصابات.

بالإضافة إلى ذلك، أطلق حزب الله طائرة مسيرة مفخخة قبل قليل أصابت الأراضي المحتلة بالقرب من الحدود اللبنانية، بحسب ما أفاد به جيش الاحتلال.