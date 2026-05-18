مصدر إيراني لرويترز: أمريكا أبدت مرونة في المناقشات الجارية

كتب : وكالات

05:57 م 18/05/2026

حرب إيران وأمريكا

أفاد مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز بوجود مؤشرات على مرونة أمريكية خلال المناقشات الجارية بين الجانبين، مشيرًا إلى أن بعض هذه النقاشات تتعلق بالحدود الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني.

وبحسب المصدر الإيراني، فإن واشنطن أبدت مرونة في عدد من الملفات المطروحة خلال المباحثات الحالية، من بينها القضايا المرتبطة بسقف وحدود البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة وافقت حتى الآن على رفع التجميد عن نسبة تبلغ 25 % فقط من الأموال الإيرانية، على أن يتم ذلك ضمن جدول زمني مرحلي.

وأشار إلى أن طهران تتمسك بمطلب الإفراج الكامل عن الأموال الإيرانية، وتطالب بعدم الاكتفاء بإجراءات جزئية أو تدريجية في هذا الملف.

وأوضح المصدر أن المقترح الإيراني المعدل يتضمن عدة مطالب، تشمل وضع نهاية دائمة للحرب، ورفع العقوبات، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز.

وجاءت هذه التصريحات وفق ما نقله مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز بشأن المناقشات الجارية بين الطرفين والملفات المطروحة ضمنها.

شلاتر وتعقيم.. خطة الحكومة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة
