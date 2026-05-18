قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن إيران تتوق بشدة من أجل توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة.

انتقادات أمريكية للمقترحات الإيرانية

وخلال مقابلة مع مجلة "فورتشون" نُشرت الاثنين، انتقد ترامب المقترحات التي ترسلها إيران بشأن إنهاء الحرب، معتبراً أنها لا تعكس التفاهمات المطروحة بين الجانبين، وقال: "إنهم مجموعة من المجانين ولا يلتزمون بما يقولونه".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن طهران "تتحدث عن الاتفاق ثم تقدم ورقة لا علاقة لها بأي بنود"، مشيراً إلى أن الإيرانيين "يصرخون من آثار الحرب"، في إشارة إلى الضغوط التي تواجهها البلاد نتيجة المواجهة المستمرة مع الولايات المتحدة.

وساطة باكستانية لتحريك المفاوضات

وتأتي تصريحات ترامب بالتزامن مع ما كشفته وكالة "رويترز" نقلاً عن مصدر باكستاني، أفاد بأن إسلام آباد أرسلت، ليل الأحد، مقترحاً إيرانياً معدلاً يهدف إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، ضمن مساعٍ دبلوماسية متواصلة لخفض التوتر بين الجانبين.