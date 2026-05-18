إعلان

"مجانين".. ترامب: الإيرانيون يصرخون من آثار الحرب ويتوقون بشدة لتوقيع اتفاق

كتب : محمد جعفر

12:21 م 18/05/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن إيران تتوق بشدة من أجل توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة.

انتقادات أمريكية للمقترحات الإيرانية

وخلال مقابلة مع مجلة "فورتشون" نُشرت الاثنين، انتقد ترامب المقترحات التي ترسلها إيران بشأن إنهاء الحرب، معتبراً أنها لا تعكس التفاهمات المطروحة بين الجانبين، وقال: "إنهم مجموعة من المجانين ولا يلتزمون بما يقولونه".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن طهران "تتحدث عن الاتفاق ثم تقدم ورقة لا علاقة لها بأي بنود"، مشيراً إلى أن الإيرانيين "يصرخون من آثار الحرب"، في إشارة إلى الضغوط التي تواجهها البلاد نتيجة المواجهة المستمرة مع الولايات المتحدة.

وساطة باكستانية لتحريك المفاوضات

وتأتي تصريحات ترامب بالتزامن مع ما كشفته وكالة "رويترز" نقلاً عن مصدر باكستاني، أفاد بأن إسلام آباد أرسلت، ليل الأحد، مقترحاً إيرانياً معدلاً يهدف إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، ضمن مساعٍ دبلوماسية متواصلة لخفض التوتر بين الجانبين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب وإيران الحرب الأمريكية الإيرانية المفاوضات الأمريكية الإيرانية الوساطة الباكستانية اتفاق واشنطن وطهران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

45 مليونا في الأسطورة ونصيحته للشباب..أبرز تصريحات محمد رمضان مع عمرو أديب
زووم

45 مليونا في الأسطورة ونصيحته للشباب..أبرز تصريحات محمد رمضان مع عمرو أديب
سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
رياضة محلية

سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية

"مجانين".. ترامب: الإيرانيون يصرخون من آثار الحرب ويتوقون بشدة لتوقيع اتفاق
شئون عربية و دولية

"مجانين".. ترامب: الإيرانيون يصرخون من آثار الحرب ويتوقون بشدة لتوقيع اتفاق
أسرة الفنان محمد الجندي تعلن موعد الجنازة ومكان الدفن
زووم

أسرة الفنان محمد الجندي تعلن موعد الجنازة ومكان الدفن
مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2026
مدارس

مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2026

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور