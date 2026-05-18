مصر وقطر تؤكدان دعم التهدئة واستئناف المفاوضات بشأن إيران

في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوترات الإقليمية، بحثت مصر وقطر سبل دعم مسار التهدئة وتعزيز التحركات المشتركة الهادفة إلى إنهاء الأزمات عبر الحوار والوسائل السياسية.

وجرى اتصال هاتفي، يوم الأحد 17 مايو الجاري، بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.

وتناول الاتصال الجهود المشتركة الرامية إلى خفض التصعيد، إلى جانب التأكيد على أهمية تنسيق الجهود العربية والإقليمية والدولية لدعم مسار التهدئة، مع التشديد على أن الحوار والحلول الدبلوماسية يمثلان المسار الوحيد لإنهاء الأزمات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

كما تطرق الجانبان خلال الاتصال إلى مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث اتفق الوزيران على أهمية استئناف المسار التفاوضي بما يسهم في إنهاء الحرب.

وأعرب الوزيران عن تطلعهما إلى تبني مختلف الأطراف مواقف تتسم بالحكمة والمسؤولية، مع الاعتماد بصورة كاملة على الحلول الدبلوماسية في معالجة الخلافات بما يحافظ على مقدرات شعوب المنطقة.