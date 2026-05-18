نقلت وكالة "رويترز"، عن مصدر باكستاني، أن إسلام آباد أرسلت ليل الأحد مقترحًا إيرانيًا معدلًا يهدف إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، في خطوة تعكس استمرار المساعي الدبلوماسية لاحتواء التصعيد بين الجانبين.



طهران تؤكد استمرار المحادثات غير المباشرة



وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، التي تجري بوساطة باكستانية، لا تزال مستمرة، موضحًا أن الجانبين تبادلا التعليقات والملاحظات بشأن أحدث مقترح قدمته إيران خلال المرحلة الأخيرة من التفاوض.



تبادل الردود حول المقترحات المطروحة



وأوضح بقائي، خلال مؤتمر صحفي، أن عملية تبادل الردود بين إيران والولايات المتحدة مستمرة في إطار الجهود الرامية للحفاظ على المسار التفاوضي، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق ببنود المقترح.