كشفت وسائل إعلام إيرانية عن تعيين رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ممثلاً خاصاً لطهران لشؤون الصين، في خطوة تأتي بعد أيام قليلة من الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين.

مهام جديدة لتنسيق العلاقات مع بكين

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن قاليباف سيتولى مهمة تنسيق عمل المؤسسات والجهات الإيرانية المختلفة في الملفات المرتبطة بالعلاقات والتعاون مع الصين، بما يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين.

وجاء الإعلان بعد يومين فقط من انتهاء زيارة ترامب إلى الصين، والتي حظيت بمتابعة دولية واسعة في ظل التوترات الإقليمية والملفات المرتبطة بإيران والعلاقات الأمريكية الصينية.

حرب إيران غابت عن المشهد العلني

ورغم أن ملف الحرب مع إيران لم يظهر بشكل علني ضمن المناقشات الرسمية المعلنة بين واشنطن وبكين خلال زيارة ترمب، فإن الرئيس الأمريكي كان قد صرّح قبل توجهه إلى الصين بأنه سيجري مباحثات مطولة مع الرئيس الصيني شي جين بينج بشأن التطورات المرتبطة بإيران.