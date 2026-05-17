قال الفنان محمد رمضان، إنه ليس مطرباً لأن الكلمة كبيرة، لكنه مغني يقدم لوناً غريباً غير متعارف عليه في المزيكا المصرية.

وأوضح رمضان، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، أن في بداياته الفنية كان هناك نجم رفض مقابلته للتعاون، ثم عاد وطلب العمل معه بعد أن أثبت نفسه، فتعاونا في أغنية عام 2020.

وأشار إلى أن الغناء أكثر ربحاً من التمثيل "بكتير"، مؤكداً أن أعلى أجر تقاضاه كان 45 مليون جنيه منذ 10 سنوات، بينما كان أعلى أجر لممثل في مصر 35 مليوناً.

ولفت إلى أن "الممثل غلبان، وأنا من بكرة همثل وأغني"، مضيفاً أن أول عربية امتلكها كانت 128 مستعملة رجع بها "زق" من لوكيشن تصوير في أبورواش.

وأكد أن فيلم "أسد" يحضر عرضه الخاص في الرياض وسط أجواء حماسية، ومن المقرر أن ينطلق في دور العرض العربية يوم 21 مايو الجاري.

وشدد الفنان محمد رمضان على أنه عمل على نفسه كثيراً ليُثبت هذا اللون الموسيقي الذي ابتكره، محاولاً أن يجعله يعيش رغم غرابته.