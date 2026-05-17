الإمارات تؤكد حقها الكامل والمشروع في الرد على الاعتداءات عليها

كتب : مصراوي

11:10 م 17/05/2026

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصالات هاتفية اليوم الأحد، مع عدد من وزراء خارجية عدة دول، تداعيات الاعتداء الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة "الظفرة"، بطائرة مسيرة دخلت أراضي الإمارات من جهة الحدود الغربية، دون تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.

و أجرى وزير الخارجية الإماراتي، وفق وكالة أنباء الإمارات /وام، مباحثات هاتفية مع أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المغرب.

وأعرب وزير الخارجية الإماراتي والوزراء عن إدانتهم الشديدة لهذا الاعتداء، والذي يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي.
وشددوا على حق الإمارات الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقاً للقانون الدولي.
كما تناولت الاتصالات الهاتفية سبل تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود المشتركة لإرساء السلام المستدام في المنطقة، وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.

